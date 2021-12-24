النائب طارق الخولى يطالب بصندوق للمصريين فى الخارج للحماية القانونية

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو لم تكن داخل حدود الوطن فحسب، بل امتدت للمصريين في الخارج بالملايين الذين انتفضوا للحفاظ على الهوية المصرية، مضيفا أنه أعقب ذلك ظهور فلسفة وجود وزارة الهجرة.

وأضاف طارق الخولى خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، أنه كان الشغل الشاغل هو ربط المصريين بالخارج بالبلد الأم، متابعا: "نتطلع أن يكون لدينا معالجات تشريعية مهمة خلال الفترة القادمة نستطيع من خلالها أن نواجه أى ظواهر أو تحديات تواجه المصريين في الخارج".

وشدد النائب طارق الخولى على ضرورة وجود صندوق للمصريين في الخارج يستطيع من خلاله نقل الجثامين والحماية القانونية، مضيفا: "نتحدث دائما عن تقديم أفضل السبل والوسائل لحل المشكلات التي تواجههنا من خلال التشريعات والمبادرات، وزارة الهجرة تقوم بمتابعة مستمرة للحماية القانونية وهو ما ينبع من تحرك الدولة في التعبير عن أبنائها وحقوقهم".

وبدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.