خبير اقتصادى: الاستثمارات المباشرة داخل السوق المصرى فى حدود 8.5 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادى، إن تحويلات المصريين فى الخارج عامل أساسى من موارد العملة الأجنبية من مصر، مضيفا: "عام 2011 تأثرنا تأثر كبير وتراجع الاستثمار وكل موارد العملة الأجنبية، وفى عام 2021 نقترب الآن مما يقرب من 30 مليار دولار نتيجة الثقة الكبيرة في القيادة السياسية ومجهود الحكومة ومجهود وزارة الهجرة والاستثمار، وإعطاء صورة طموحة لكل العاملين في الخارج، وبالتالى تزداد تحويلات المصريين لدخولها لمصر وهذا يكون له أثر كبير فى زيادة احتياط النقد الأجنبي".

وأضاف بدرة خلال كلمة له خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، أن الاستثمارات المباشرة داخل السوق المصرى فى حدود 8.5 مليار دولار، وأن هذا رقم كبير مقارنة بالأسواق الشبيهة، متابعا: "لدينا جهاز مصرفى قوى، والتكنولوجيا الحديثة التى تتبناها الدولة تعطى ثقة للخارج وخاصة المصريين في الخارج، وهو أهم المؤشرات على حسن أداء الحكومة، وحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر".

وبدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.