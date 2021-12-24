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إصابة 10 % من سكان لندن بكورونا و«جونسون» يدعو للحذر

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الدمام - شريف احمد - حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على توخي الحذر في عيد الميلاد فيما يدرس ما إذا كان سيفرض تشديد إجراءات الوقاية من الجائحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن نحو 10 % من سكان لندن أصيبوا بكوفيد- .19

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن 05ر2 مليون شخص أصيبوا بكورونا في إنجلترا، أو واحد من بين كل 25 شخصا، في 19 كانون أول/ديسمبر وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وأفاد مكتب الإحصاء بأن واحدا من كل 10 من سكان لندن أصيبوا بالفيروس بينما تتفشى سلالة أوميكرون سريعة الانتشار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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