شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 % من سكان لندن بكورونا و«جونسون» يدعو للحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على توخي الحذر في عيد الميلاد فيما يدرس ما إذا كان سيفرض تشديد إجراءات الوقاية من الجائحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن نحو 10 % من سكان لندن أصيبوا بكوفيد- .19

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن 05ر2 مليون شخص أصيبوا بكورونا في إنجلترا، أو واحد من بين كل 25 شخصا، في 19 كانون أول/ديسمبر وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وأفاد مكتب الإحصاء بأن واحدا من كل 10 من سكان لندن أصيبوا بالفيروس بينما تتفشى سلالة أوميكرون سريعة الانتشار.