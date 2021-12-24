انت الان تتابع خبر السكك غاضبة من التجاوزات المتعمدة.. مناشدة للقوات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أبدت الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الجمعة، امتعاضها إزاء التجاوزات المتعمدة قرب معبر أم الطبول في بغداد، من قبل بعض ضعاف النفوس على خطوط السكة و الاسيجة والمحرمات، الامر الذي من شأنه ان يسبب حوادث ويكبد الدائرة خسائر مادية كبيرة.

