انت الان تتابع خبر آرسنال مستعد للتعاقد مع نجم برشلونة خلال الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، إنَّ آرسنال، بات على استعداد للتعاقد مع فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، في نافذة الانتقالات الشتوية، التي تُفتح الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنَّ برشلونة يرى أنَّ الدوري الإنجليزي، قد يكون المكان المناسب لكوتينيو، مشيرة إلى أنَّ آرسنال قد يكون الاحتمال الأفضل لضم النجم البرازيلي.



وتابعت أنَّ "ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، سيرحب بوصول كوتينيو إلى فريقه؛ حيث يعتقد المدرب أن فيليب يمكن أن يساعدهم على تحقيق بعض الأهداف التي حددها النادي في بداية الموسم".

وختمت "البارسا يريد تعجيل الأمور من أجل دفع كوتينيو خارج النادي، في ظل عدم اقتناع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بقدراته وإجلاسه المستمر على مقاعد البدلاء".

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن برشلونة عرض كوتينيو على أندية نيوكاسل، وتوتنهام،، ليكون آرسنال هو ثالث الأندية الإنجليزية المرتبطة بكوتينيو.

