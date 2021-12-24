تزامناً مع أعياد الميلاد.. إصابة بطريرك الأرثوذكس بكورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المكتب الصحفي للبطريركية المسكونية، اليوم الجمعة، أن البطريرك المسكوني بارثولوميو، ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وبحسب رويترز، فقد أشار المكتب الصحفي في بيان له، إلى أن البطريرك بارثولوميو (81 عاما)، وهو الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي حول العالم، والذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، كان قد تلقى تطعيما كاملا ضد المرض وأنه يعاني فقط من أعراض خفيفة.



ويحيي المسيحيون، هذه الأيام، قداس ليلة الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح "عليه السلام"، في مختلف بقاع العالم.

