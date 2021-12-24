انت الان تتابع خبر رقم جديد.. الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي وصلها 'أوميكرون' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكنها قد تكون أقل حدة.

