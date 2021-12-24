شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة فى صالون التنسيقية: التواصل مع المصريين فى الخارج اختلف تماما بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن وزارة الهجرة منذ عودتها عام 2015 كانت تعمل على التكليفات الرئاسية الهامة فيما يتعلق بالتواصل مع المصريين في الخارج و تلبية احتياجاتهم و الاستفادة من خبراتهم، مشيرة الى أنه عقب مرور 6 سنوات و بعد تطورات كبيرة و تطور أساليب التواصل مع المصريين في الخارج كان لابد من استراتيجية جديدة للتواصل مع المصريين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"،أن التواصل مع المصريين في الخارج قبل جائحة كورونا كان التواصل بشكل معين و الآن أصبح التواصل بشكل آخر، متابعة :" حتى نعد لهذه الاستراتيجية كان لابد من الاستفادة من المصريين في الخارج، و على أساس ذلك نظمت وزارة الهجرة احتفالية دعت فيها كل المشاركين من البرلمان المصرى و كل المشاركين بأحوال المصريين في الخارج وأعدها بروفيسور كان قد أعد أكثر من 50 دراسة لمجتمعات من المهاجرين في الخارج استفادة بها الدول".

ونوهت وزيرة الهجرة الى أن الوزارة تعد لورشة عمل تعقد في أوائل العام المقبل لدراسة هذه الاستراتيجية، لافتة الى أن التواصل مع المصريين في الخارج اختلف تماما بعد جائحة كورونا، و أن كل الجلسات الحوارية معاهم و اللقاءات تتم بتقنية زوم وأن ذلك سهل أشياء كثيرة وفتح للوزارة مبادرات كثيرة في ظل هذه الجائحة.

بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.