شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالون بعنوان "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يعقد تحت عنوان "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي تتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

كما يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.