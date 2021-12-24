شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التدريب بنقابة الإعلاميين: الصعيد شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد يؤكد اهتمام الدولة بتنميته ورخاءه بعد سنوات من النسيان.

وأضاف عدلي في تصريحات له، أن افتتاحات المشروعات التنموية والتى تأتي ضمن مجموعة أيام "أسبوع الصعيد" لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد تعكس رؤية واهتمام الدولة بإحداث تنمية حقيقية في صعيد مصر، والذي عانى الإهمال كثيراً، وهو ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من إحداث طفرة كبيرة في محافظات الصعيد من طرق ومرافق وجامعات وبرامج ومبادرات رئاسية استهدفت البسطاء من المصريين في صعيد مصر.

واعتبر عدلي حديث الرئيس عن حجم الجهد المبذول الذى تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل هو خير دليل على حلم الدولة لتحقيق التنمية الكاملة لأبناء مصر في الصعيد.

وطالب عدلي الإعلام المصري بالتركيز على النجاحات التى تتحقق فى صعيد مصر والتى شهدت كل قطاعات الحياة، متابعا: "وهو ما نلمسه جميعاً فى هذه المنطقة الغالية والعزيزة على قلوبنا وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة لإحداث نقلة نوعية لكل محافظات الجمهورية وابناءها في كل المجالات وفي كل مكان".