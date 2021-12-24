شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: قانون حقوق المسنين يحمل العديد من المزايا وسنتابع تطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، مضيفا أن قانون المسنين به العديد من المميزات لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدستور يكفل الحقوق للمسنين من خلال تخفيضات فى وسائل النقل والمواصلات والطيران، لافتا إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع التنسيقية ووزارة التضامن لمعرفة الخدمات التى تقدم للمسنين فى دور الرعاية.

وتابع النائب أحمد فتحى: "نناقش ما وصل إليه مجلس الشيوخ بعد الموافقة على القانون ونتواصل مع أهالينا فى دور المسنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها بالكامل".

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :" تتولى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ الاجراءات اللائحة اللازمة بعد ضبط الأخطاء اللغوية والصياغة في القانون".