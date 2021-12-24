يشترط حسن السير والسلوك.. مركز سمنود يعلن عن حاجته لوظيفة "حانوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن ديوان عام مدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن حاجته لشغل وظيفة حانوتي بالمقابر المخصصة بالمركز، وفق المعايير والكفاءة وتوافر الشروط المطلوبة، على أن يجري التقديم عبر المركز التكنولوجي.

وقال إسلام النجار، رئيس المدينة، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الإعلان جرى نشره وفقًا للوظيفة الخالية حتى يتقدم إليها من تتوافر به الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة أعمال الدفن والحانوتي.

وأضاف أنه إعلان اعتيادي يجري نشره وفقًا للوظائف الخالية ويجري التقديم بالمركز التكنولوجي ويتم فحص المتقدمين واختيار الأنسب للوظيفة الخالية.

ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة، تسليم صحيفة الحالة الجنائية وصورة من البطاقة وبيانات محل الإقامة، أن يكون حسن السير والسلوك.