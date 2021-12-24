رسوم إلزامية لطلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم واشتراكات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية لطلاب المدارس الخاصة والدولية والحكومية

ونص القرار الوزاري رقم 155 لعام 2020، على أن المدارس الخاصة والدولية بأنواعها ما تحصله من الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية.

وينشر "الخليج 365" أبرز الرسوم التي يسددها الطلاب والتي جاءت كالتالي:

- يسدد كل طاب مبلغ 1500 جنيه مقابل أداء امتحان المواد القومية للمادة الواحدة.

- تحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 50 جنيهًا من الطلاب بصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية والصفوف الأول والثاني والثالث بالثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف السابق ذكرها، على أن تورد بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الإعدادي، و3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، وتورد بالكامل لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية.

- تحصيل 12 جنيهًا قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال وتورد بالكامل لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

- تورد حصيلة التأمين على الطلبة ضد الحوادث لحساب الإدارة العامة للتأمين على الطلبة ضد الحوادث بالوزارة بنسبة 100%.

- تحصيل 20 جنيهًا عند تحويل الطالب من المدارس الخاصة وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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