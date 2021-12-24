مصرع شخصين بسبب التهام حريق لمركز علاج مرضى كورونا في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة عن مصرع شخصين جراء اندلاع حريق في وحدة العناية الخاصة بمرضى كورونا في أستراخان جنوب البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فرع وزارة الحالات الطارئة الروسية في المنطقة أنه تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 10,07 (06,07 بتوقيت جرينتش) وتمت السيطرة عليه بسرعة.

وصرح أندريه خيغاي، ممثل لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات، لوكالة الأنباء “إنترفاكس” “حسب المعلومات الأولية، مات شخصان”.

وتحدثت إدارة الطوارئ عن ماس كهربائي في جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، الذي يستخدم لمعالجة الحالات الأكثر خطورة من مرضى كوفيد.

وأسفرت حوادث عدة في مستشفيات مكافحة كوفيد عن وفاة مرضى منذ بداية الوباء.

ولقي تسعة مرضى مصرعهم في أغسطس/آب بعدما كسر خرطوم أكسجين في مستشفى في فلاديكافكاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية.

وفي يونيو/حزيران لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق بمستشفى ريازان جنوب شرق موسكو. ونجم الحادث عن خلل في جهاز التنفس الصناعي.

كما قُتل سبعة أشخاص في حريق في مايو/أيار 2020 في مستشفيين في موسكو وسان بطرسبرج (شمال غربي) بسبب أعطال في أجهزة التنفس.

وروسيا واحدة من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في العالم بكوفيد-19. وتوفي أكثر من 520 ألف شخص بسبب كوفيد منذ 2020 في روسيا، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وكالة “روستات”.