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الصحة العالمية: تم اكتشاف “أوميكرون” في 110 دول وسرعة انتشاره تفوق متحور “دلتا”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإصابات بمتحور “أوميكرون” تم تسجيلها حتى الآن في 110 دول، وأكدت أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من “دلتا”، ولكنها قد تكون أقل حدة.

وذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية أن المعطيات تشير إلى أن “أوميكرون” ينتشر أسرع بكثير من سلالة “دلتا”، وقد يكون أقل حدة، وأضافت أنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية متحور “أوميكرون” بأنه متحوّر مثير للقلق، وذلك استنادا إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.

ولا تزال هناك شكوك بخصوص “أوميكرون”، وثمة الكثير من الأبحاث الجارية بشأنه حاليا لتقييم مدى سرعة انتقاله، وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.

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