“تنمر اقتصادي”.. بكين مستاءة من قرار واشنطن بخصوص “شينجيانغ”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

عبرت السلطات الصينية عن “استيائها البالغ ومعارضتها القوية” للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ.

واتهمت بكين، واشنطن، “بانتهاك القانون الدولي” و”التنمر الاقتصادي”، بعد منعها استيراد السلع من إقليم “شينجيانغ”.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمس الخميس، قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية، وذلك حسب رويترز.

وينص القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي على حظر المنتجات المصنعة كليًا أو جزئيًا في إقليم شينجيانغ الصيني، إلا إذا تمكنت الشركات من أن تثبت لرجال الجمارك أن السلع لم تصنع من طريق العمل القسري، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

ويطلب القانون إيلاء اهتمام خاص لواردات ثلاثة منتجات هي القطن الذي تعد شينجيانغ أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم، والطماطم المنتجة أيضا بكميات كبيرة في المنطقة، والبولي سيليكون المادة التي تستخدم في إنتاج الألواح الكهروضوئية.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة، النص واتهمت الولايات المتحدة “بانتهاك القانون الدولي” و”تشويه سمعة” الصين. ودعت واشنطن إلى “تصحيح أخطائها على الفور”، مهددة “بالرد” على هذا الإجراء.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال في بيان الخميس، إن القانون يمنح الحكومة “أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات”.