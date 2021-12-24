بيان أوروبي أمريكي: للإسراع بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2021 5:21 مساءً

طالبت دول (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أمريكا) بضرورة الإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية.

ودعا الدول الخمس، اليوم الجمعة في بيان مشترك إلى ضرورة تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية التي كان مقررا إجراءها اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: “ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى وضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وقال الاتحاد، في بيان منفصل له اليوم الجمعة، إن “الانتخابات ستعطي ليبيا الفرصة لبناء مستقبل مستقر وستسمح بنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا”.

وأبدى استعداده للتعاون مع المبعوثة الأممية ودعم السلطات الليبية للتحضير للانتخابات.