شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات أممية لإنجاز الانتخابات الليبية وحل الانقسامات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان لها اليوم، كافة الليبيين إلى العمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.

وأثنت البعثة في بيانها الذي أصدرته بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال الدولة الليبية، على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الليبية كان من المفترض أن تجرى اليوم، إلا أنه تم تأجيلها إلى شهر يناير القادم على خلفية انقسامات سياسية.