شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ألفي رحلة.. كورونا يضرب شركات الطيران العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع (فلايت أوير) على الإنترنت أن شركات الطيران العالمية ألغت أكثر من ألفي رحلة حتى الآن اليوم الجمعة، فيما يشير إلى مدى تأثير كوفيد-19 على السفر لقضاء العطلات.

وأعلن الموقع أن 2028 رحلة ألغيت حول العالم حتى الساعة 08:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1320 بتوقيت جرينتش)، فيما ذكر أن 448 رحلة ألغيت داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها حتى الآن اليوم الجمعة.

وقالت شركتا "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" أمس الخميس، إنهما ألغتا عشرات الرحلات التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد بعد أن أصيب كثير من أفراد أطقمها الجوية والعاملين الآخرين بها بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.