شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. ضبط 17 مطلوباً بتهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، القبض على17 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابيان اثنان ومتاجرون بمواد مخدرة.

وقالت الخلية وفقا لوكالة الأنباء العراقية(واع) أن"العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (16) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم إرهاب وهناك متهمان اثنان بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة ،مبيناً أنه"تم ضبط بحوزتهما كيلو غرامين من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها وميزان الكتروني وأسلحة غير مرخصة".

وتابعت أن"قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب، بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في مناطق شرقي بغداد، مشيراً الى أنه"تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".