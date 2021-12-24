شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. إنشاء 6 مراكز وتطوير وتحديث 27 وحدة تدريب متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".





وتم ذلك من خلال إنشاء:6 مراكز تدريب تم إنشاؤها بالإضافة إلى 7 وحدات تدريب ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة تم تطويرها وتحديثها.

36 منهجاً تدريبياً تم إعداده وتطويره ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.

جار تنفيذ برنامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي.

ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل.

528 ٪ نسبة زيادة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى 176 مليون حنيه.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون.

2.1 ألف شكوى جماعية تم تسويتها من إجمالي 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شگوی فردية تم تسوية ما يقارب من % 70 منها.

491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية تم إبرامها استفاد منها 18.3 مليون عامل.

496.9 ألف منشأة تم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.

37.7 ألف حملة تفتيشية تم تنفيذها للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.

3578 ندوة توعية تم عقدها لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.