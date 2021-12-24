شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات واسعة في الهند بعد واقعة تحريض متطرفين هندوس على إبادة المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

فتحت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، تحقيقاً في واقعة التحريض من قبل متطرفين هندوس على إبادة المسلمين، وذلك خلال تجمع كبير أقيم أوائل ديسمبر الجاري في مدينة هاريدوار بشمال البلاد.

وأكدت شرطة ولاية أوتاراخند (أوتارانتشال) بحسب وكالة “فرانس برس” أنها “تحقق في القضية”، متعهدة باتخاذ “إجراءات صارمة بحق المذنبين”.

يأتي ذلك على خلفية صدى واسع أحدثته مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهي تظهر عددا من الهندوس المتطرفين خلال التجمع وهم يدعون إلى قتل المسلمين.