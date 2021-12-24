شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تعطي مكافآت مالية لمن يتلقى اللقاح من كبار السن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض بلغاريا مكافآت مالية على كبار السن الذين يتلقون لقاحا مضادا لكورونا، في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي سجلت نسبة منخفضة للأشخاص الملقحين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المتقاعدين سيحصلون على 75 ليف (43 دولار أمريكي) مقابل تطعيمهم، وأن الخطة التشجيعية ستستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو.

وسجلت الدولة الواقعة شرقي أوروبا أقل معدل تطعيم بين دول الاتحاد الأوروبي الـ .27 ولم يحصل على جرعتي اللقاح سوى 27 % من سكان البلاد، ولم يحصل منهم سوى 3 % فقط على جرعة ثالثة معززة.