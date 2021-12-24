شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 90 مهاجراً من وسط البحر الأبيض المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت منظمة "سي-ووتش" الألمانية المعنية بإغاثة المهاجرين واللاجئين أكثر من 90 مهاجرا اليوم الجمعة، من وسط البحر الأبيض المتوسط.

وانتشل طاقم السفينة "سي - ووتش 3" أولئك الأشخاص من قارب خشبي مزدوج غير صالح للإبحار بينما كانوا يبحرون جنوب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقا لما ذكرته المنظمة الخيرية الخاصة التي تتخذ من برلين مقرا لها اليوم الجمعة.

وتعد هذه أول عملية إنقاذ تقوم بها السفينة "سي - ووتش 3"، منذ أن انطلق الطاقم يوم الأربعاء، في مهمتهم الأخيرة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود وقوع حادث مماثل اليوم الجمعة، عندما اصطحب الفريق على متن سفينتها "جيو بارنتس " نحو 100 شخص من قارب خشبي.