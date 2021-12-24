شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.2 درجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية في بيان، أن مركز الزلزال يقع على عمق 226 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش، مشيرة إلى أن سكان الشطر الشمالي من باكستان شعروا به.

وأضافت أنه لم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية سوى أن الزلزال أجبر سكان المناطق، التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.