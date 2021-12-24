شكرا لقرائتكم خبر عن 1915 مستفيدًا من خدمات مركز الطوارئ بحجة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.915 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 898 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 114 شخصًا، وعيادة التنويم 5 حالات، فيما صُرِفت الأدوية لـ 898 شخصًا، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 303 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 898 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 210 مراجعين، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما نُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.