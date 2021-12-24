بينها حزب الله وداعش.. تركيا تجمد أصول 770 شخصا بسبب صلاتهم بمنظمات إرهابية

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

جمدت الحكومة التركية أصول 770 شخصا، داخل البلاد، بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.

وبحسب بيان رسمي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، استهدف القرار أيضا ممثلي إدعاء سابقين، ورجال أعمال وصحفيين، معظمهم، في المنفى.

وأوضحت الوزارة أن القرار شمل أعضاءً بجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، وتنظيمات داعش، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، وحزب الله، وجيش القدس، وتنظيم "الحركة الإسلامية" فضلا عن تنظيمات يسارية أخرى.

وبلغ عدد المنتمين لتنظيم رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة، ممن جمدت أصولهم 454 شخصًا، أبرزهم عادل أوكسوز، أحد المدنيين الذين هندسوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتلقي أنقرة باللوم على جولن في محاولة انقلاب وقعت في عام 2016، وتستهدف بشكل ممهنج أعضاء وأنصار الحركة المزعومين.

كما جمدت الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لجماعة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مركزًا له.

وكذلك تم تجميد الأصول المالية لـ108 أشخاص من المنتمين لحزب العمال الكردستاني، المدرج محليًا على قوائم الإرهاب، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.

كما "جمدت الأصول المالية لـ119 شخصًا من المنتمين لتنظيمات إرهابية تستغل الدين مثل حزب الله، وداعش، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، والنصرة".