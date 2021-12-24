شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لاستعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات الفنية والاستعدادات بالمعدات الأرضية بمطار شرم الشيخ الدولى وضع مواد الدعاية والملصقات الخاصة بمنتدى شباب العالم، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ يناير القادم.

وحسب مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ، فقد تم البدء بعمل التجهيزات الفنية الخاصة بالمعدات التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والمتواجدة بالمطار الذى يستعد لاستقبال شباب العالم.

ويعد منتدى شباب العالم من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لتوصية الشباب في مؤتمر الشباب بالإسكندرية يوليو 2017، وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وناقش المنتدى عبر ثلاث دورات سابقة 2017 و2018 و2019 العديد من المحاور والقضايا الهامة، مثل: السلام والتنمية والإبداع والطاقة والتكنولوجية الرقمية وريادة الأعمال ومكافحة العنف والتطرف، وقدم منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار بين الشباب من مختلف الجنسيات واللغات، للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.