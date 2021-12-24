شكرا لقرائتكم خبر عن صالون التنسيقية يستضيف وزيرة الهجرة للحديث عن استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد اليوم، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق و أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



