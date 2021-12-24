أولى وثانية ثانوي.. وزير التعليم يكشف موقف الطالب حال سقوط السيستم أثناء الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالب حال سقوط السيستم أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 /2022.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه إذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان، سيتم عقد امتحان له مرة أخرى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجرى امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

وحددت وزارة موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات إلكترونية في المدرسة ولجان مراقبة ومؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة التربية والتعليم، جميع الطلاب، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

اقرأ أيضا:

أوبن بوك والكتاب ممنوع.. تصريحات جديدة لوزير التعليم بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

ثانوية وإعدادية.. ننشر رسوم امتحانات الطلاب بجميع المراحل