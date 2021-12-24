"جثة في الصالة وآخرى بالحمام".. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شقيقتين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة سيدتين داخل شقة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

كان قسم شرطة دمنهور بمديررية أمن البحيرة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة سيدتين داخل عقار بدائرة المركز وبالانتقال تبين أن الشقة مستأجرة لفني سيارات ويقيم بها وزوجته منذ خمسة أشهر، وعُثر بداخلها على جثماني الزوجة وشقيقتها إحداهما بالصالة والأخرى بالحمام، كما تبين وجود سخان وجدت مفاتيحه على وضع التشغيل وشعلته مطفأة.

بمناقشة مستأجر الشقة أفاد بأنه كان مستغرقاً بالنوم وحال استيقاظه اكتشف وفاتهما، وأرجح أن سبب الوفاة استنشاق غاز نتيجة لتسربه من سخان الشقة، وأضاف بأنه يشعر بحالة من الدوار وعدم الاتزان وفقد جزئي بالسمع.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثماني المتوفيتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد خلوهما من ثمة إصابات ظاهرية، وأن مستأجر الشقة يعاني من عدم إدراك جزئي لاحتمالية استنشاقه أول أكسيد الكربون.