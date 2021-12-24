الليرة التركية تتماسك مقابل الدولاروتدخل مرحلة اختبار الفقاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تماسكت الليرة التركية، مقابل الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد عدد من الإجراءات التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، لاحتواء التأثير السلبي لانخفاض سعر الفائدة على العملة المحلية.

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة إلى 11.7 ليرة مقابل 16.3 ليرة كان وصل له السبت الماضي.

وفي تصريحات اليوم الجمعة، قال أردوغان إن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان، أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

وأعلن أردوغان، الاثنين الماضي، عن إجراءات قال إنها ستخفف عبء انهيار العملة في الأسابيع الماضية وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار بعد انهيار الليرة التركية إلى 18 ليرة أمام كل دولار واحد.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر، حيث اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتراجعة.

وقال بعض الاقتصاديين إن الإجراءات الجديدة عبارة عن زيادات مستترة في أسعار الفائدة والتي قد لا توقف ضغوط البيع في نهاية المطاف، مع إجهاد الخزانة التي تعمل على وقف الدعم، وفقا للوكالة.

ووفقا لبلومبرج، تهدف الخطة إلى قمع طلب المستثمرين الأفراد على الدولار، ولكن تجنب رفع سعر الفائدة الرسمي له تكلفة.

وستتكفل وزارة الخزانة الآن بخسائر في الودائع الجديدة بالليرة في حالة حدوث إقبال آخر على العملة، لكن الخبراء يعتقدون أن يمثل هذا ضغطا على الوضع المالي في تركيا.

وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار، حيث يرفض أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة رغم ضغوط التضخم.

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