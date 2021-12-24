بـ45 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في فاقوس بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبة القصاص:

أعلنت رئاسة مركز فاقوس عن تنفيذ مشروعات بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المركز، بلغت تكلفتها 45 مليون جنيه، خلال العام الجاري.

أوضح محمد عبد العزيز حجازى رئيس مركز فاقوس أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية واستكمال استراحة المركز واستكمال جراج الوحدة المحلية بسوادة، واستكمال سقف وجراج السماعنة واستكمال جراج الوحدة المحلية بالغالي تشطيب الدور الأول علوى وبناء الدور الثانى علوى بالصالحية.

علاوة على رصف عدد من شوارع المدينة وإنشاء غرف لتصريف مياه الأمطار ورصف طريق "فاقوس - عمار" بطول ١٠ كيلو، واستكمال حائط ساند علي بحر فاقوس وإنشاء حائط ساند علي بحر فاقوس بكفر شاويش وإنشاء حائط ساند علي بحر فاقوس بالدميين واستكمال تغطية خليج البتانوني.

كما جرى شراء سيارة نقل كبيرة وشراء ٦ لودر متحرك وشراء مهمات نظافة ومهمات وأدوات للإنارة العامة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليونًا و275 ألف جنيه وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق جرى نقل القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج الهدم إلى المقالب العمومية بإجمالي 111 طن قمامة ومخلفات يوميًا فضلا عن شن حملة من وحدة التدخل السريع أسبوعياً بسيارات الوحدات المحلية بمركز فاقوس بواقع ١٦ سيارة يتم خلالها رفع ١٠٠٠ طن شهريا من القمامة والمخلفات.

كما قامت وحدة التدخل البيئي السريع للمحافظة برفع 2000 طن من المقلب الوسيط إلى الظهير الصحراوى بالمقلب العمومى بأبو شلبى مرة كل 3 أشهر أو عند الحاجة بالإضافة لأعمال تسوية وتمهيد الشوارع بالجليدر وقص وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة والبلدورات يوميا.