إيطاليا / وصول دفعة جديدة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصادر أمنية إيطالية استمرار تدفق المهاجرين نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث تم تسجيل وصول دفعة جديدة خلال الليل بعد أربع عمليات رسو أمس حملت إلى الجزيرة 196 مهاجرا.

وقالت المصادر إنه "حوالي الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي، حمل زورق دورية تابع لقوات الشرطة 29 شخصا، قادمين من الصومال والسودان وغينيا والسنغال، إلى رصيف فافالورو"، مشيرة الى أن من بينهم 4 نساء أيضا.

وذكرت المصادر الأمنية، أن "القارب الصغير الذي كان المهاجرون على متنه، والذي تم اعتراضه على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن الجزيرة، قد ترك يهيم على غير هدى"، مبينة أنه "بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة، نقل المهاجرون الى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليا 280 شخصا".

المصدر: وكالة "آكي"