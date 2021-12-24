شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستهدفات التنموية لمبادرة حياة كريمة العام الجارى × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكلل نجاح مُبادرة حياة كريمة فى المرحلة الأولى لها بإدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقيق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتوافق مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وجاءت المرحلة الثانية لتستهدف كل قري الريف المصري (4670 قرية) يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر، (حوالي 57% من إجمالي السكان بنهاية المبادرة) يتم تحويلها إلي تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية بتكليفة إجمالية تتخطي 600 مليار جنيه علي امتداد 3 أعوام، وبما يسرع من خٌطي الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، خصصت الحكومة مبلغ وقدرة 200 مليار جنيه من مبادرة حياة كريمة في خطة العام الجاري 22/21 موزعة علي القطاعات المختلفة.

أهم المستهدفات التنموية لمبادرة حياة كريمة في خطة عام 2021/22 علي النحو الأتي :

1- إنشاء 10828 فصلا دراسيا

2- 782 مركز شباب وملاعب رياضية

3- إنشاء 317 مبني خدمات حكومية

4- تأهيل وتبطين ترع 2670 كم

5- وحدات سكن كريم 100 ألف وحدة

6- تطوير 319 مكتب بريد

7- وتطوير وحدات رعاية صحية 1250 وحدة

8- إنشاء 22 مستشفي تأمين صحي

9- إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف

10- توريد 800 سياراة إسعاف

11- توفير 510 عيادات متنقلة

12- نقل 83 ألف فدان للري الحديث

13- إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية

14- تحسين معدل تغطية الصرف الصحي 60 نقطة مئوية