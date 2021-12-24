شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدرس تقديم 8 مليار دولار لأفغانستان في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون من الأمم المتحدة أنهم يدرسون انعاش الاقتصاد الأفغاني ولهذا الغرض سوف تخصص المنظمة حزمة مالية قدرها ثمانية مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن حجم الأموال التي من المفترض تقديمها لأفغانستان في 2022 سوف يتم إنفاقها لتقديم خدمات مختلفة في البلد الذي مزقته الحرب.

والغرض من الحزمة هو توفير الغذاء الصحي للأطفال في المدارس وتوفير فرص عمل وسداد ديون الكهرباء الأفغانية لدول وسط آسيا .

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان رامز ألاكبروف إنهم لا يريدون اللجوء لحكومة بديلة في أفغانستان وأضاف أن الشعب الأفغاني يحتاج لكرامة وأمل.