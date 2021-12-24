شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 39 شخصاً إثر اندلاع حريق بعبارة جنوبي بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مسؤولون اليوم الجمعة، بأن ما لا يقل عن 39 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بعبارة ركاب في نهر جنوبي بنجلاديش.

وقال فريد الدين بويان، مسؤول بإدارة الإطفاء، إن الحريق اندلع في العبارة "إم في أوبهيجان 10-" ذات الطابقين في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.

وكانت العبارة تسافر في نهر سوجاندا في منطقة جالكاثي، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دكا، معتقدا أن الحريق اندلع في غرفة محركات العبارة وسرعان ما أتى على العبارة بالكامل، مما دفع العديد من الركاب إلى القفز في النهر.

وذكر رجل الإطفاء بلال الدين لوكالة الأنباء الألمانية، عبر الهاتف إن فريقه عثر على 33 جثة داخل العبارة وأنقذ نحو مئة آخرين من جانب النهر، وأضاف أن شخصين آخرين لقيا حتفهما في المستشفى.