شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 مهاجرين وفقدان العشرات شمال غرب جزيرة «كريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر خفر السواحل اليوناني أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، عندما غرق قارب، كان على متنه عشرات المهاجرين، شمال غرب جزيرة "كريت".

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة إن حوالي 90 شخصا آخرين تمكنوا من الوصول إلى نتوء صخري، قريب، بعد وقوع الحادث مساء أمس الخميس، فيما بدأ خفر السواحل اليوناني عملية إنقاذ لنقل المهاجرين إلى مكان آمن.

كان ثلاثة مهاجرين قد غرقوا أمس الأول الأربعاء، عندما غرق قارب آخر، في بحر "إيجه"، بالقرب من جزيرة "فوليجاندروس"، ومازال عشرات الأشخاص كانوا على متن ذلك القارب، في عداد المفقودين، حتى اليوم الجمعة.