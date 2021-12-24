شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3528 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة تسجيل 3528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم أن حالات الإصابة الجديدة في البلاد، تزيد عن حاجز الـ3000 إصابة منذ الثلاثاء الماضي.

وذكر المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله إنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و735 ألفا و241 .

وبلغ معدل الإصابة في البلاد، حتى أمس الخميس 90ر.0

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 44 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات الآن 31 ألفا و265 .