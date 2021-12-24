إصابة رئيس مونتينيغرو بفيروس كورونا

مونتينيغرو : أعلن مكتب رئيس مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلو ديوكانوفيتش، مساء أمس الخميس إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إن ديوكانوفيتش، البالغ من العمر 59 عاماً، يعاني من أعراض خفيفة، ويؤدي مهامه الرسمية وهو يخضع للعزل المنزلي.

وألغى الرئيس أمس الخميس اجتماعاً كان مقرراً مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في العاصمة بودغوريتشا، وذلك بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقاد ديوكانوفيتش، الذي ظل حزبه القوة السياسية المهيمنة لمدة ثلاثة عقود، مونتينيغرو للحصول على الاستقلال في عام 2006.

ويتقاسم ديوكانوفيتش منذ نحو عام السلطة مع ائتلاف يضم الأحزاب التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.