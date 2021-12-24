المالية تعلن إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الدائرة الإدارية والمالية حسن المكوطر إتمام إجراءات معاملات المفصولين السياسيين من غير المعينين".

واضاف البيان ان "الدائرة باشرت إصدار الأوامر الوزارية الخاصة بـ 25 معاملة مستوفيه للشروط والتعليمات من غير المعينين بناءا على توزيع وموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسالها الى الهيئة العامة للتقاعد لتثبيت حقوقهم التقاعدية".

وبحسب البيان، أكدت الدائرة "إستمرارها إنجاز كافة معاملات فئة المفصولين السياسيين حرصا منها على منح هذة الشريحة كافة حقوقهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".