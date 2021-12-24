كشف مدة إيقاف راموس بعد طرده في مباراة باريس ولوريان

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدة إيقاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان بعد طرده في مباراة لوريان في الدوري الفرنسي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف راموس مباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام لوريان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء.

وبات تأكد غياب راموس عن أول مباريات باريس سان جيرمان في 2022 عندما يواجه فان، في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشارك راموس في الشوط الثاني في مواجهة باريس سان جيرمان ولوريان لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 85، بعد الحصول على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 81 و85 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

وسجل توماس مونكوندوي هدف التقدم للوريان في الدقيقة 40، غير أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أدرك التعادل في الدقيقة 90+1.

وكانت هذه البطاقة الحمراء رقم 27 لسيرجيو راموس، والأولى مع باريس سان جيرمان في ثالث مباراة له مع نادي العاصمة الفرنسية.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ولعب راموس 3 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان بواقع 175 مباراة،

وفي أول تعليق له على تعرضه للطرد كتب راموس عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إنه يوم جديد للتعلم، وغدا سيكون يوما جديدا للتحسن.. أتطلع دائما للأمام“.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 46 نقطة من 19 مباراة (14 فوزا، 4 تعادلات، 1 خسارة)، في حين تأهل في المركز الثاني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع فان يوم الإثنين في كأس فرنسا، ثم مع ليون يوم الأحد، ثم يواجه ستاد بريست 29 وليل في الدوري الفرنسي.