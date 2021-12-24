عجلة مدنية تسقط من أعلى جسر في الموصل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، سقوط عجلة مدنية من أعلى جسر في الموصل،فيما أكدت انقاذ من كان فيها.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع عجلة مدنية اصطدمت بسياج جسر سنحاريب الحديدي في ايسر الموصل لتهوي ساقطة من أعلاه الى الأرض لتتسارع فرق انقاذ الدفاع المدني لموقع الحادث".

واضاف البيان، ان "الفرق اضطررت الى استخدام معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتقطيع معدن حطام العجلة وإخراج شخصين ليتم تقديم الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها، يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".