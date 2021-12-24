بينهم ارهابيون.. القبض على 18 مطلوباً في بغداد

وذكرت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة وبعد تنفيذها لعدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة، نتج عنها القاء القبض على (١٦) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".واضاف ان "من بين الملقى القبض عليهم متهم وفق احكام المادة ١/٤ ارهاب ومتهمين اثنين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزتهما "اثنين كيلوغرام" من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطيها وميزان الكتروني وأسلحة غير مرخصة".

واشار البيان الى ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ١/٤ ارهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في مناطق شرقي بغداد".



ولفت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

