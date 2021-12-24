جريمة مروعة.. شخص يقتل شقيقه في كركوك (صور) - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مقتل مدرس اثناء عودته الى داره في منطقة "واحد حزيران" بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض وسائل الاعلام تناقلت عن حادث اغتيال مسلحين لأستاذ جامعي على انه حادث أرهابي وبعد التحقيق تبين بان الحادث جريمة جنائية بحته حول قيام المتهم بقتل شقيقه أثر خلافات عائلية".

واضاف البيان، انه "بعد الأخبار عن حادث مقتل مدرس في منطقة واحد حزيران اثناء عودته الى داره لأسباب مجهولة، شرعت مفارز قسم مكافحة الأجرام بأشراف مباشر من قبل قائد الشرطة العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) ومدير مكافحة الاجرام العميد ( قيس عامر ناجي) وضابط شعبة مكافحة اجرام العدالة بالتحقيق في ملابسات الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة وافادات الشهود في محل الحادث وخلال (٣) ساعات تم القبض على الجاني وتبين بانه شقيق المجنى عليه وأعترف بأرتكابه جريمة القتل لوجود خلافات عائلية بينهم وهي جريمة جنائية بحته وليس حادث ارهابي كما تناقلته بعض وسائل الاعلام من اغتيال مسلحين لأستاذ جامعي في محافظة كركوك وتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق . ع".