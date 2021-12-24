انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24 هي الاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1581
-القبض مطلقي العيارات النارية 9
-احالة متهمين الى المحاكم 117
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 362
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 398
-مضاها طبعات الاصابع 75
-طبع لوحات السيارات 26425
-اصدار اجازات سوق 12500
-اصدار سنوية السيارات 29130
-عدد طالبي النجدة 1663
-حالات انسانية 21
-فض مشاجرات 886
-ضبط عجلات مطلوبة 53
-تبرع بالدم 30
-القبض على المتسولين 554
-القبض على السراق 10
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5
-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 633
-القبض على حالات العنف الاسري 73
-تنفيذ اوامر قبض 1581
-القبض مطلقي العيارات النارية 9
-احالة متهمين الى المحاكم 117
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 362
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 398
-مضاها طبعات الاصابع 75
-طبع لوحات السيارات 26425
-اصدار اجازات سوق 12500
-اصدار سنوية السيارات 29130
-عدد طالبي النجدة 1663
-حالات انسانية 21
-فض مشاجرات 886
-ضبط عجلات مطلوبة 53
-تبرع بالدم 30
-القبض على المتسولين 554
-القبض على السراق 10
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5
-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 633
-القبض على حالات العنف الاسري 73