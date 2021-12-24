اخبار العالم

بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24 هي الاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1581
-القبض مطلقي العيارات النارية 9
-احالة متهمين الى المحاكم 117
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 362
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 398
-مضاها طبعات الاصابع 75
-طبع لوحات السيارات 26425
-اصدار اجازات سوق 12500
-اصدار سنوية السيارات 29130
-عدد طالبي النجدة 1663
-حالات انسانية 21
-فض مشاجرات 886
-ضبط عجلات مطلوبة 53
-تبرع بالدم 30
-القبض على المتسولين 554
-القبض على السراق 10
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5
-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 633
-القبض على حالات العنف الاسري 73
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا