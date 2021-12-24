انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24 هي الاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1581

-القبض مطلقي العيارات النارية 9

-احالة متهمين الى المحاكم 117

-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 362

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 398

-مضاها طبعات الاصابع 75

-طبع لوحات السيارات 26425

-اصدار اجازات سوق 12500

-اصدار سنوية السيارات 29130

-عدد طالبي النجدة 1663

-حالات انسانية 21

-فض مشاجرات 886

-ضبط عجلات مطلوبة 53

-تبرع بالدم 30

-القبض على المتسولين 554

-القبض على السراق 10

-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5

-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 633

-القبض على حالات العنف الاسري 73

