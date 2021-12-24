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نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، بعقد قرانه على فتاة مغربية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه ديمبيلي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء "زفة" على الطريقة المغربية.

 

واستغل ديمبيلي الإجازة التى حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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