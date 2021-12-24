شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث فض التشابك بين قانونى المحال العامة والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 5 اجتماعات برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة القليوبية.

وتناقش اللجنة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الشرقية.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة معوقات الانتهاء من تنفيذ الـ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، والوقوف على الإجراءات والاشتراطات التي تم طرحها للشباب وأسباب ضعف نسب الإشغال بها.

وتختتم اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضي بشأن عدم توافر مكاتب كافية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الشرقية.