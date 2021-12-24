عام المشروعات الكبرى .. "مركز الرويسات لطب الأسرة" افتتح الرئيس أعمال تطويره لـ"التأمين الشامل" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

خلال العام الجاري، شهدت محافظة جنوب سيناء افتتاح عدد من المشروعات الكبرى خاصة في القطاع الطبي، وتطوير العديد من المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من أبزر المشروعات التي جرى افتتاحها تطوير مركز طب أسرة الرويسات التبع لشرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى سانت كاترين المركزي، والذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاحهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الافتتاحات الخاصة بمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

‏قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سينا، إن مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، جرى إنشاؤه على أحدث النظم الطبية العالمية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضم المركز جميع العيادات والتخصصات الطبية، ويضم عيادات النساء والتوليد، وعيادات الأسنان، وعيادات طب الأسرة، ووحدة الطوارئ، والتعقيم المركزي، ومعامل التحاليل، وجرى تزويده بكافة الأجهزة الطبية، وأنظمة استدعاء آلي، وإطفاء حرائق.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير مستشفى سانت كاترين وتزويدها بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، لإنهاء معاناة المواطنين من السفر لمدن شرم الشيخ وطور سيناء لإجراء الجراحات الطبية، وتضم قسم العيادات الخارجية ويوجد به 7 عيادات، وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات، وقسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية والمقطعية.

وأوضح أن مستشفى سانت كاترين تضم 21 سرير بينهم 12 سرير إقامة، 4 عناية مركزة، و5 حضانة، إضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم 2سرير للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، و2 سرير للفرز، وسرير عزل.