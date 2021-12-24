طلاب المدارس يزورون بعض الجهات الشرطية بمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن بني سويف بتنظيم زيارة لعدد من طلاب المدارس بمختلف مراحلها العمرية إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.